Buona Pasqua (2020) ai lettori, a tutti i tifosi interisti e non da Inter-News.it

Condividi questo articolo

Una domenica come non si è mai vissuta. E non perché non ci saranno partite di campionato, anzi. L’Italia e il mondo intero sono in piena emergenza Coronavirus, ma oggi non può essere un giorno come gli altri. La Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per augurare una buona Pasqua 2020 a tutti i suoi lettori

BUONA PASQUA 2020 – Cari lettori, cari amici interisti e non,

questo 12 aprile 2020 passerà alla storia. E le motivazioni, purtroppo, non sono quelle che ci auguravamo mesi fa. Abbiamo inaugurato l’anno con grandi ambizioni e tanti sogni. Forse pure troppi. Gennaio si è concluso con una notizia di mercato che ha aumentato queste sensazioni positive. Gli alti e bassi di febbraio hanno modificato un po’ la situazione, ma nessuno si aspettava il crollo avvenuto a marzo. Non si parla più di calcio, oggi. Aprile 2020 verrà ricordato come mese senza sport. Il protagonista in questi giorni è un nemico comune, il Coronavirus. E la malattia che porta con sé, quel Covid-19 che sta rendendo un inferno la vita di molti. Ci rendiamo conto che parlare di calcio in questi giorni è difficile per tutti, in qualche modo ci proviamo, ma è chiaro che anche la nostra Inter debba passare in secondo piano. Speriamo presto di raccontare altre storie, nel frattempo non possiamo che augurare a tutti una buona Pasqua. Da trascorrere chiusi in casa, tutti. Una Pasqua diversa, più digitale che reale. Una ePasqua, come raccontato ieri (vedi editoriale).

– La Redazione di Inter-News.it –