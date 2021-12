Buon Natale 2021 agli interisti: il messaggio della Redazione di Inter-News

Buon Natale, amici nerazzurri! Gli auguri della Redazione di Inter-News.it a tutti i suoi lettori

MESSAGGIO IN – L’Inter di Simone Inzaghi, prima nel Campionato Italiano di Serie A (vedi classifica) e qualificata agli Ottavi di Finale della UEFA Champions League, è il regalo calcistico più bello che potessimo ricevere. In un anno ancora umanamente complicato per tanti motivi, i miglioramenti dell’Inter al giro di boa rispetto a una stagione fa rappresentano una nota positiva tra poche. Positiva in un periodo storico in cui il termine stesso è ambivalente e, soprattutto negli ultimi giorni, è tornato prepotentemente alla ribalta con accezione negativa. Per questo abbracciamo virtualmente tutti i nostri lettori, soprattutto quelli che anche in queste festività stanno lottando – per diversi motivi – con preoccupazioni e problemi più importanti del calcio. Arriveranno tempi migliori.

BUON NATALE 2021 – Questi giorni saranno di festa e stacco dalla quotidianità un po’ per tutti, ma come Redazione continueremo a garantire una copertura adeguata con le notizie più importanti sulla nostra Inter. Cercheremo di fare del nostro meglio, come sempre. In particolare, in attesa della ripresa delle partite, per quanto riguarda l’imminente calciomercato della squadra Campione d’Inverno. Qualcosa bolle in pentola e magari il 2022 si aprirà con un regalo. Magari due! Oltre al sito Inter-News.it, potete seguirci scaricando gratuitamente l’app ufficiale (vedi articoli) e seguendoci su tutti i nostri canali social (vedi informazioni). Nel frattempo, è tempo di auguri. Sinceri. Buon Natale 2021 a tutti i nostri amici lettori e ai loro cari, interisti e non.

– La Redazione di Inter-News.it –