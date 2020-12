Buon Natale 2020 da Inter-News.it (con il bicchiere mezzo pieno)

Buon Natale

Buon Natale, amici nerazzurri! Come ogni anno, anche in questo anomalo 2020, la Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per stare virtualmente vicina e augurare un buon Natale a tutti i suoi lettori. A partire dalla Vigilia odierna

BUON NATALE 2020 – Nell’anno sicuramente più difficile della storia recente, festeggiare non è certo facile. Nemmeno oggi e in questi giorni solo teoricamente di festa. Nonostante ciò, come fatto in tutte le altre occasioni, proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno e ad alleggerire la situazione grazie al nostro passatempo preferito. E il bicchiere mezzo pieno stavolta ce lo offre proprio la nostra Inter, che con il successo di Verona mantiene il secondo posto in classifica alle spalle del Milan. La settima vittoria consecutiva, non male. Trascorrere il Natale alle spalle dei cugini rossoneri non è forse il regalo sognato da gran parte dei tifosi interisti, ma il +9 sulla Juventus come può non esserlo? Con una partita in meno (Juventus-Napoli) ma soprattutto lo scontro diretto (Inter-Juventus) ancora da giocare, dopo le feste. Che sia di buon auspicio, per trascorrere qualche giorno – senza calcio – in serenità. In questi giorni continueremo a lavorare per voi, aggiornandovi con le notizie più importanti sul mondo nerazzurro. Soprattutto in vista del mercato di riparazione. Ma per una decina di giorni, per chi può, priorità alla famiglia e agli affetti più cari (anche se a distanza). Tanti auguri sinceri di buon Natale a tutti i nostri lettori interisti e non!

