Buon Natale (2019) ai lettori e a tutti i tifosi interisti da Inter-News.it

Mezzanotte è scoccata, finalmente! La Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per augurare un felice augurio di buon Natale a tutti i suoi lettori e – più in generale – a tutti i tifosi interisti. Ecco il nostro messaggio natalizio per voi, cuori nerazzurri

BUON NATALE 2019 – Cari lettori, cari amici interisti tutti,

siamo sinceri e onesti. Questo Natale non è un Natale come gli altri. O meglio, come gli ultimi. Cerchiamo di essere un po’ più materialisti nella considerazione, forse anche meno romantici. Perché, dopo troppo tempo, è il primo 25 dicembre che trascorriamo in vetta alla classifica di Serie A con serie ambizioni di vittoria finale. Che non significa prenotare lo scudetto, tutt’altro. Ma quantomeno realizzare che ci siano le basi per crederci e lottare alla pari con tutti. A partire dalla Juventus, che è in vetta con la nostra Inter (ma per la differenza reti al momento sarebbe seconda…). Finalmente un Natale da Inter, va detto. Ed è sicuramente questo il regalo (di Natale) più bello che potesse farci la società, dopo troppi anni di sofferenza sportiva. Dopo troppi anni zero. Questo – datato 2019 – è il primo Natale interista di Antonio Conte in panchina. Di Samir Handanovic capitano. Ma anche di Romelu Lukaku e tutti gli altri. Nuova linfa nerazzurra. E siamo tutti orgogliosi di raccontarlo e viverlo insieme, ancora di più dopo l’ultimo 4-0 a San Siro. Per questo vi auguriamo di trascorrere questa giornata di festa in compagnia dei vostri cari. Godetevi questi momenti, di relax (si spera…). All’Inter torneremo a pensare presto, molto presto. E inizieremo a farlo proprio noi, continuandovi ad aggiornare sulla nostra Inter oggi, domani e nei prossimi giorni. In campo e sul mercato. Sinceri auguri di buon Natale a tutti voi, cuori nerazzurri!

– La Redazione di Inter-News.it –