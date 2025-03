Buon Compleanno Presidente Marotta! All’Inter per scrivere la storia

Il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta compie oggi 68 anni. La società nerazzurra gli ha reso omaggio in questo giorno speciale, nell’auspicio di inanellare ulteriori successi.

IL COMPLEANNO – Giuseppe Marotta festeggia il compimento dei 68 anni d’età, consapevole di quanti risultati positivi abbia ottenuto da quando è all’Inter e di quanti ancora ne intenda raggiungere nei prossimi anni. Nelle sue sette stagioni sin qui registrate in nerazzurro il dirigente varesino ha portato al club meneghino quella mentalità che si era persa da ormai troppi anni. Abituatisi a un livello medio, a seguito di tanti annate opache e senza sussulti di alcun tipo, i nerazzurri hanno progressivamente rialzato la testa grazie ai concetti aziendali e agli innesti sul mercato che Marotta ha deciso di portare avanti. In modo da arrivare, nel giro di qualche anno, alla conquista di due scudetti e al raggiungimento di due finali europee, una in Europa League e un’altra in Champions League. Con il Presidente dei meneghini, dunque, che è stato il principale artefice del ritorno dell’Inter al vertice del calcio italiano.

Marotta e gli auguri dell’Inter: storia da arricchire di nuovi capitoli vincenti

IL MESSAGGIO – In occasione del compleanno del proprio Presidente, la società nerazzurra gli ha rivolto un messaggio di augurio, nell’auspicio di portare a termine ulteriori campagne vincenti nelle varie competizioni stagionali. Di seguito il suo contenuto: «Oggi Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’Inter, festeggia il suo sessantottesimo compleanno, il primo da quando ricopre la carica di Presidente del Club.

A lui gli auguri da parte della Società e di tutti gli interisti nel Mondo.

Auguri, Presidente! E forza Inter!»