Buon compleanno Inter! Oggi compie 117 anni: «Segno di eccellenza»

Oggi, 9 marzo 2025, l’Inter compie 117 anni! In questo giorno, nel 1908, la società fu fondata e la ricorrenza la festeggia nel migliore dei modi col primo posto in classifica e la vittoria – soffertissima – in rimonta col Monza.

BUON COMPLEANNO INTER! – Così i festeggiamenti del club: “«Essere nerazzurri è un traguardo, un segno di eccellenza…» La forza di questa frase di Giacinto Facchetti non è solo nel suo suono, ma nella profondità del suo significato con il quale si racconta il legame che unisce ogni interista. Un legame che non si misura solo con il cuore, ma anche con la mente, con l’anima, con il sacrificio e l’amore per una maglia che rappresenta più di una squadra: una città, un Paese, milioni di tifosi, il simbolo di una storia che si è forgiata in 117 anni”.

“Quello stemma, nato la sera del 9 marzo 1908 e quella fascia di capitano, che si sono passati di maglia in maglia e di mano in mano, sono il vessillo di una leadership che ha attraversato generazioni di calciatori nerazzurri. Ogni capitano che le ha indossate ha tracciato la propria impronta, ognuno con la propria unicità, ma tutti accomunati da un unico tratto: l’amore incondizionato per l’Inter e la sua passione invincibile. Non si è mai trattato solo di alzare un trofeo o di essere un simbolo sul terreno di gioco, ma di essere testimoni di un’eredità che trascende il calcio stesso”.

L’Inter festeggia i 117 anni con i capitani

LA FASCIA – Nel giorno del compleanno, l’Inter ha scelto 14 fra i suoi capitani: Virgilio Fossati, Giuseppe Meazza, Armando Picchi, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, Graziano Bini, Alessandro Altobelli, Giuseppe Baresi, Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, Andrea Ranocchia, Mauro Icardi, Samir Handanovic e l’attuale Lautaro Martinez.

“Ogni capitano che ha indossato quella fascia, da Fossati a Lautaro, ha dato tutto ciò che aveva dentro di sé per l’Inter. Ogni capitano ha reso questa maglia un simbolo, un segno di eccellenza che si perpetua nel tempo. Ognuno ha contribuito con la propria passione, con il proprio sacrificio, con la propria lealtà. E oggi, come ci ha chiesto Facchetti, siamo chiamati a urlare «Forza Inter» con il cuore, ma senza rabbia, perché siamo parte di una storia che non ha mai smesso di vivere. Buon compleanno, Inter. Buon compleanno, interisti”.

Fonte: inter.it