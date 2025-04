Buon compleanno Arnautovic! Il club lo celebra: «Storia speciale tra lui e l’Inter»

Scocca la mezzanotte e in casa Inter parte il conto alla rovescia per un compleanno speciale: quello di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco compie oggi 35 anni e il club nerazzurro ha voluto omaggiarlo con un messaggio di auguri attraverso i propri canali ufficiali, celebrando un giocatore che, tra alti e bassi, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno dello spogliatoio.

BUON COMPLEANNO – “Sempre con il sorriso, sempre con il cuore nerazzurro. Buon compleanno, Marko!”, si legge nel post pubblicato dall’Inter sui social, accompagnato da una selezione di foto che raccontano il ritorno dell’attaccante a San Siro nella stagione in corso. Un ritorno accolto con entusiasmo dalla tifoseria, legata alla sua breve ma intensa esperienza nella stagione del Triplete del 2010, e rinsaldato quest’anno con prestazioni generose e decisive nei momenti chiave. Il compleanno cade in un momento delicato ma entusiasmante per l’Inter, lanciata verso un finale di stagione ambizioso. Tanti auguri a Marko Arnautovic da parte di tutta la redazione di Inter-News.it!

Arnautovic, gli auguri di buon compleanno da parte dell’Inter

GLI AUGURI DEL CLUB – “Tornato all’Inter nell’estate del 2023, Marko ha messo la sua esperienza al servizio della squadra, diventando un punto di riferimento importante per tutti i suoi compagni. Nato a Vienna il 19 aprile 1989, nella stagione del suo ritorno Arnautovic ha aggiunto al suo palmares una Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella. In totale Marko ha collezionato 59 presenze e 14 gol con la maglia dell’Inter: in questa stagione l’austriaco si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni, in cui ha messo a segno reti importanti. Considerando tutte le competizioni Arnautovic ha giocato 684′ in cui ha realizzato 7 gol e servito 2 assist, partecipando così a una rete ogni 76′“.