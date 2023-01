Buon 2023 da Inter-News.it! Il nostro messaggio per il nuovo anno nerazzurro

Buon anno a tutti i tifosi interisti e quindi ai nostri fedeli lettori! La mezzanotte ci porta ufficialmente nel 2023. Un anno che si preannuncia importante e ricco di appuntamenti. E anche novità! Il messaggio di auguri della Redazione di Inter-News.it per questo Capodanno

BUON 2023 – Ogni anno la stessa storia. Le stesse parole. Lo stesso messaggio. “Tanti auguri e felice anno nuovo!”. Quest’anno non cambia. Cambia il numero finale di volta in volta. Può cambiare, però, il contenuto. E quest’anno l’unico pensiero è quello di lasciarsi definitivamente alle spalle un 2022 probabilmente non esaltante. Pensando solo all’Inter, l’ultimo anno ha regalato più dolori che gioie. La vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia ai danni della Juventus non fanno dimenticare lo Scudetto solo sfiorato e cucito sulla maglia del Milan almeno per altri cinque-sei mesi. Al nuovo anno chiediamo di più. Al 2023 chiediamo quello che abbiamo smesso di chiedere dopo l’inizio della pandemia e di tutti i problemi a essa connessi. Noi lo chiediamo all’Inter e voi lo potete chiedere a Inter-News.it, ovviamente. Ci aspettiamo e ci auguriamo che il 2023 sia un anno importante. Indimenticabile. Abbiamo voglia di continuare a raccontare la nostra Inter. Meglio, le vittorie della nostra Inter. E per farlo abbiamo pensato di integrare l’offerta per i nostri Utenti. Sempre tutto gratuitamente, ogni giorno. A portata di click.

L’articolo con il messaggio continua sotto il video di auguri

Il 2023 inizia presto, con Inter-Napoli del 4 gennaio a San Siro, ma le novità arriveranno a poco a poco. E basta conoscere il calendario dell’Inter, ricco di appuntamenti, per capire che il tempo delle vacanze sta per finire. Adesso è ancora il momento dei festeggiamenti e del relax, magari in buona compagnia. Poi ci sarà modo di riprendere, insieme, il percorso nerazzurro. E cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Per dimostrare, magari una volta per tutte, che la qualità può fare la differenza. Quando c’è. Buon anno a tutti i nostri amici interisti, per un 2023 ricco di soddisfazioni in tutto! E sempre forza Inter, ogni anno sempre di più!

– La Redazione di Inter-News.it –

