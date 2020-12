Buon 2021 da Inter-News.it! Gli auguri per Capodanno a tutti i lettori

Buon anno (Capodanno 2021) Inter-News.it

Buon 2021, amici nerazzurri! Anche quest’anno, dopo un 2020 terribile, la Redazione di Inter-News.it ha piacere a dedicare un pensiero a tutti i suoi lettori a mezzanotte appena scoccata. Un Capodanno diverso per tutti, ma non per questo da ignorare

BUON ANNO (2021) – L’ultima volta è andata male. Malissimo. Ma stavolta ci auguriamo che l’inizio del nuovo anno possa coincidere con l’inizio di qualcosa di positivo. Ma positivo veramente, non come ci ha “abituato” il 2020. Nessuno poteva prevedere cosa sarebbe potuto succedere negli ultimi undici mesi. L’ultimo è un anno da cancellare, ma non dimenticare. Per tutti. Nella vita come nel calcio. Oggi possiamo solo ipotizzare che anche il 2021 sarà un anno complicato. Difficile. Stressante. Sì, ma non come il 2020. Questo sì che è impensabile. Anche per la nostra Inter. Guardiamo il lato positivo: il 2020 si è concluso senza trofei, con una finale persa (Europa League) e l’uscita dalle competizioni UEFA (Champions League). Non è statisticamente possibile che il 2021 vada peggio! Non ci sono finali internazionali da perdere. E magari qualcosa, in meglio, avverrà. Non ci resta che sperarlo. Sperando dunque che sia un 2021, anziché un 2020+1. Ironia a parte, consideriamo doveroso ringraziare tutti quelli che ci hanno letto e seguito nell’anno appena concluso. Con la promessa che quello appena cominciato sarà migliore (“sotto tutti i punti di vista”). In ogni ambito. Buon 2021, buon Capodanno di vero cuore a tutti gli interisti!

– La Redazione di Inter-News.it –