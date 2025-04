Nel buio di Inter-Milan fiammella Bisseck, ma si conferma un dato

Brutta sconfitta dell’Inter contro il Milan per 3-0 in Coppa Italia, ma Yann Aurel Bisseck ha riscattato il grave errore di Bologna. E si conferma una tendenza.

REAZIONE – Peggio di così non poteva andare la serata dell’Inter, che ieri è capitolata 3-0 sotto i colpi dei cugini del Milan, perdendo in un sol colpo sia la possibilità di giocarsi la terza finale degli ultimi quattro anni, ma anche il suggestivo sogno triplete. Ora per la squadra di Simone Inzaghi, è il tempo di leccarsi le ferite e pensare immediatamente alla Roma, sfida in programma domenica alle ore 15. A tre giorni dalla partitissima di Champions League contro il Barcellona nella semifinale di andata. Ma nel buio pesto della serata interista, si è rivista la fiammella targata Yann Bisseck. Il tedesco, dopo l’ingresso disastroso di Bologna dove con un suo sbagliato colpo di testa ha aperto la strada al gol in semi-rovesciata di Riccardo Orsolini, ieri ha giocato una grande partita annullando Rafael Leao.

Bisseck bene in Inter-Milan ma si conferma pure un dato

DATO – Al netto del risultato di Inter-Milan, Bisseck ha giocato una grande partita. Molto attento ed efficace nelle chiusure contro il portoghese Leao, il tedesco del 2000 ha risposto bene alla chiamata di Simone Inzaghi, che necessitava una risposta immediata dopo il grave errore del Dall’Ara. Ma si conferma comunque una tendenza, assolutamente da non sottovalutare: se Bisseck gioca dal primo minuto il suo rendimento è nettamente migliore rispetto a quando entra a gara in corso. Basti pensare, non solo alla partita col Bologna, ma anche all’ingresso avuto col Milan in Supercoppa italiana o con l’Udinese in campionato. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare.