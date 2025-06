Buffon: «Rispettiamo la scelta, ma Acerbi ha detto no all’Italia»

Nel ritiro di Coverciano, continua a tenere banco la mancata risposta di Francesco Acerbi alla convocazione dell’Italia. Sulla scelta del difensore dell’Inter, ne ha parlato anche Gianluigi Buffon.

SCELTA – Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intercettato a Coverciano da Rai Sport. L’ex capitano e portiere dell’Italia si è soffermato a commentare la mancata risposta di Francesco Acerbi alla chiama di Luciano Spalletti in vista della gara contro la Norvegia per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Queste le sue parole: «In linea di massima quando un calciatore dice di no, non lo fa verso Luciano Spalletti ma a dice no a qualcosa di più grande come l’Italia. Noi dirigenti, così come il CT, per un certo periodo della nostra vita, abbiamo l’onore di rappresentare l’Italia. E la maglia azzurra è un valore unico e imprescindibile. Da parte del giocatore c’era stata una certa disponibilità, poi c’è stato un ripensamento più che legittimo perché non possiamo sindacare sulle scelte dei singoli. Ha voluto pensarci qualche giorno in più e alla fine ne prendiamo atto».