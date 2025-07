Buchanan al Villarreal: l’Inter incassa. Fissate già le visite mediche

Buchanan quindi lascia l’Inter e stavolta definitivamente per volare in direzione Villarreal. Il laterale canadese è atteso in Spagna per completare le visite mediche. Fissato il giorno.

CHIUSURA – Tajon Buchanan lascia nuovamente l’Inter e la Serie A, ma stavolta lo farà definitivamente. Il canadese, arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2024, non è mai riuscito ad imporsi a Milano, nonostante possa vantare di aver vinto lo scudetto della seconda stella. Nella scorsa stagione, ha giocato in prestito al Villarreal, che però a fine annata aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto pari a 13 milioni di euro. Ma gli spagnoli ci hanno comunque voluto riprovare: il ragazzo si trasferisce a titolo definitivo ma a 8,5 milioni di euro più il 20% di percentuale sulla futura rivendita. Come riferisce TSN, Buchanan domenica volerà in Spagna per completare l’iter delle visite mediche e quindi porre la firma sul nuovo contratto.

Buchanan va al Villarreal: domenica le visite mediche

NUOVA CHANCE – Buchanan aveva anche offerte dalla Premier League (il Brentford), ma anche dall’Italia (Sassuolo e Roma), ma alla fine ha deciso di ritornare al Villarreal. Con il Sottomarino giallo potrà anche giocare la Champions League, visto che la squadra di Marcelino ha chiuso al quinto posto lo scorso campionato.