Buchanan: «Mi sento in forma! Al Villarreall ho ritrovato la felicità»

Intervistato in esclusiva dai canali ufficiali del Club, Tajon Buchanan ha commentato il suo passaggio dall’Inter al Villarreal.

FELICE – Tajon Buchanan, passato in via definitiva al Villarreal, ha parlato anche ai canali ufficiali del club spagnolo. Oggi è arrivata anche l’ufficialità dal Submarino Giallo. Queste le sue parole: «Mi sento davvero in forma e sono molto felice di essere tornato qui dopo l’esperienza in prestito della passata stagione. In quel sei mesi ho avuto modo di esprimere il mio stile di gioco, mi sono sentito coinvolto nel progetto e avevo il desiderio di rimanere. Il Villarreal è una società fantastica, che è destinata a tornare a competere in Champions League, come le compete. Per me sarà un onore farne parte. È stata una tappa fondamentale, considerando che rientravo da un infortunio importante subito l’estate scorsa. Ho ritrovato la felicità nel giocare a calcio, ed è una sensazione che conta tantissimo».