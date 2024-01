Buchanan a San Siro per Inter-Verona! Esordio? Un’ipotesi − Sky

Tajon Buchanan domani sarà a San Siro ad assistere a Inter-Verona. Si ipotizza poi una gara in particolare per il suo esordio assoluto.

SPETTATORE − Oggi l’annuncio ufficiale e le prime parole da giocatore dell’Inter per Buchanan, domani invece sarà a San Siro per assistere alla partita contro il Verona. Per quanto riguarda la partita d’esordio, si può ipotizzare il debutto per la partita della prima giornata di ritorno contro il Monza al Brianteo. Da capire se da subito o a gara in corso. Intanto, i primi test fisici hanno dato esito positivo: il ragazzo sta bene ed è in condizione.