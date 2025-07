Buchanan, ore calde per l’addio! Si sblocca il Villarreal

L’Inter pare abbia sbloccato la cessione a titolo definitivo di Tajon Buchanan. Ci sono segnali positivi per un suo ritorno in Spagna.

ADDIO – Tajon Buchanan potrebbe presto dire addio all’Inter in via definitiva. Dopo i sei mesi in prestito al Villarreal, il club spagnolo ha riacceso l’interesse per l’esterno canadese, stavolta con l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. L’Inter ha già chiarito la propria posizione: niente nuovi prestiti per Buchanan. Secondo quanto riportato da TNT Sports, i due club non hanno ancora raggiunto un’intesa formale, ma nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti per discutere i dettagli dell’operazione. Il futuro dell’esterno canadese sembra ormai essere lontano dai colori nerazzurri. Il Villarreal spinge per riportarlo in Liga, stavolta in modo permanente.