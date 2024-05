Buchanan: «Lautaro Martinez top al mondo! Spiego l’arrivo all’Inter»

Buchanan ha parlato anche del compagno e capitano Lautaro Martinez. Il canadese, sempre su TLN TV, racconta anche il suo arrivo all’Inter.

TRASFERIMENTO − Dopo la prima parte dell’intervista, Tajon Buchanan parla della trattativa che lo ha portato all’Inter: «Dopo i Mondiali, il mio agente mi disse di questo interessamento dell’Inter nei miei confronti. In estate ci furono delle trattative per potermi unire all’Inter, che poi si declinarono fino a gennaio. Ricordo che giocavo col Brugge, è successo tutto così in fretta, mi dovevo trasferire in un altro paese, con un’altra lingua, ma era qualcosa che sognavo da sempre. Quindi alla fine ero molto felice. Guardo già alla prossima stagione, dove potrà avere un ruolo più importante, lavorerò duramente per cercare di aiutare la squadra a vincere altri trofei».

COPA AMERICA − Buchanan si esprime sul prossimo torneo della propria nazionale, dove potrà sfidare alcuni compagni all’Inter: «Argentina in Copa America? Penso che sarà un momento molto importante per il Paese. Vogliamo giocare questo torneo e poter giocare con questo tipo di nazionali è bellissimo. Loro sono i campioni del Mondo, hanno tra i migliori giocatori al mondo. Lautaro Martinez? E’ uno dei migliori giocatori al mondo, mi ha accolto benissimo. Sarà bello per il Canada giocare contro l’Argentina e sarà bello per me giocare contro un mio compagno».