Buchanan dall’Inter al Villarreal: cifre e percentuale di rivendita – SM

L’Inter chiude la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. A riportarlo i colleghi di Sport Mediaset. Arrivano anche le cifre ufficiali e la percentuale di rivendita a favore del club nerazzurro.

FATTA – Tajon Buchanan passa al Villarreal. Il canadese lascia l’Inter per nove milioni di euro. A riportarlo è Sport Mediaset. Dopo le indiscrezioni arrivate direttamente dal Canada (leggi articolo), arriva adesso anche la conferma dall’Italia: il canadese ritorna in Liga, ma stavolta a titolo definitivo. Si tratta del terzo movimento in uscita dell’Inter, dopo quello di Valentin Carboni e Aleksandar Stankovic. All’Inter va anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita dell’esterno. Da capire però a quanto ammonterà. Incasso positivo per la Beneamata, che aveva preso il canadese nel gennaio 2024 per circa 7 milioni dal Club Brugge.

Buchanan passa al Villarreal e l’Inter quindi incassa

VERSO LA LIGA – Buchanan, in questa sessione estiva di calciomercato, era stato vicino anche al Sassuolo. Ma poi lo stesso giocatore decise di rifiutare la destinazione nero-verde per aspettare probabilmente lo stesso Villarreal. Il canadese, dunque, ha convinto il Sottomarino Giallo a puntare definitivamente su di lui, dopo il prestito dell’ultima stagione. Tra Stankovic e Buchanan, la Beneamata nel giro di poche ore incasserà quasi 20 milioni di euro.