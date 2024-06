Buchanan: «All’Inter con i migliori al mondo! Ora la Copa America»

Tajon Buchanan, dopo aver vinto lo scudetto con la maglia dell’Inter, ha parlato anche del prossimo evento del suo Canada in Copa America.

OPPORTUNITÀ – Intervenuto durante il programma One Soccer, Tajon Buchanan ha parlato della sua crescita e del suo passaggio all’Inter: «Ho sempre fatto le due fasi, ma è importante: tutti devono saperlo fare. Questo mi aiuta ad adattarmi in più zone del campo. Il passaggio all’Inter? Processo. Devo essere paziente. C’è un livello diverso nell’approccio ad ogni gara, ad ogni allenamento. Mi alleno e gioco insieme ad alcuni dei migliori giocatori del mondo. Questo è quello che vogliamo come giocatori, spingere per rendere sempre al massimo. I miei compagni e l’allenatore mi hanno aiutato tantissimo in questi mesi. Prendo le cose giorno per giorno e cerco di sfruttare le opportunità».

Buchanan, non solo Inter: ora obiettivo Copa America

DETERMINATO – Buchanan conclude il suo intervento rispondendo alla domanda sul Canada e sul prossimo importante evento: «Nazionale? Vogliamo giocare i tornei più importanti, la Copa America o il Mondiale. Negli USA affronteremo squadre molto forti, come l’Argentina Campione del Mondo e altre nazionali importanti. Si tratta di un torneo complicato, ma siamo concentrati su noi stessi e vogliamo fare bene». A proposito del torneo, il Canada si trova nel gruppo A insieme ad Argentina, Cile e Perù. Dunque, potrà affrontare due compagni come Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.