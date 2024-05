Buchanan: «A Frosinone che momento! Scudetto Inter? Orgoglio»

Buchanan ha parlato del gol segnato con la maglia dell’Inter a Frosinone. Poi il canadese ha raccontato il momento dello scudetto.

AIUTO − Tajon Buchanan sul suo arrivo in Italia e sulla lingua: «Sono arrivato a gennaio e sto ancora imparando ad adattarmi. I compagni mi hanno aiutato tanto in questo ed è sempre bello scendere in campo. Sto cercando di imparare meglio la lingua, perché non conoscevo l’italiano, ma nelle altre precedenti esperienza parlavo in inglese. Ma sto crescendo e voglio migliorare».

BRAVO − Buchanan ha poi parlato dei compagni e di Inzaghi: «Mi hanno impressionato tutti, sono tra i migliori giocatori al mondo. Cerco sempre di imparare il massimo prendendo ogni piccola cosa da loro. Inzaghi? E’ sempre molto bravo con me. Lui ama tanto la tattica e sto cercando di inserirmi nei suoi meccanismi. Spero nella prossima stagione di farmi conoscere ancora di più perché voglio vincere».

SALTO − Le parole di Buchanan sul campionato: «La Serie A è uno dei campionati più belli del mondo. Io ho giocato in MlS e poi in Belgio, è stato un grande salto per la mia carriera. Quando sperimenti questo tipo di palcoscenici puoi sicuramente sentire e capire la differenza. Sono veramente orgoglioso di essere all’Inter».

GOL E SCUDETTO − Buchanan sulla sua rete a Frosinone e sul titolo: «E’ stato un momento pazzesco perché era il mio primo gol con l’Inter. E’ successo tutto un po’ velocemente, ho ricevuto palla verso sinistra, ho puntato l’uomo e poi ho calciato verso la porta e il pallone è entrato. Lo scudetto? Penso che per un giocatore non c’è cosa più bella che vincere titoli e alzare trofei. Io sono arrivato a gennaio e già quello era l’obiettivo. Il duro lavoro, il sacrificio alla fine paga. Sono orgoglioso e felice».