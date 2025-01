VIDEO IN – Buchanan pronto a lasciare l’Inter e l’Italia: è in aeroporto!

Tajon Buchanan è appena arrivato in aeroporto per lasciare l’Inter e l’Italia. Il laterale canadese è in procinto di firmare con il Villarreal. Sul posto il nostro inviato Onorio Ferraro di Inter-News.it.

IN AEROPORTO – Per Buchanan ormai ci siamo: il laterale canadese è appena arrivato all’aeroporto di Linate per volare verso la Spagna (Zalewski potrebbe sostituirlo). L’Inter ha raggiunto un accordo con il Villarreal sulla base di un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato sui 13 milioni. Dopo un anno di difficoltà e poco spazio, adesso Buchanan volerà appunto in Liga per aggregarsi con il Sottomarino giallo. Una volta partito, intorno alle 16,30, il ragazzo arriverà in Spagna per poi sottoporsi nelle prossime ore alle visite mediche e firmerà il contratto con il suo nuovo club. A documentare il tutto direttamente dall’aeroporto meneghino l’inviato di Inter-News.it Onorio Ferraro.

Buchanan vola verso la Spagna: saluti all’Inter

LAST DANCE – Ieri l’ultima presenza di Buchanan tra i convocati con l’Inter, ovvero nella partita di Champions League vinta dalla Beneamata per 3-0 contro il Monaco di Adolf Hutter. Buchanan non è sceso in campo, ma ha comunque festeggiato la vittoria dei nerazzurri. Quest’anno ha giocato solamente una volta da titolare, in Coppa Italia contro l’Udinese. Ora nuova avventura al Villarreal in Liga.