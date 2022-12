Brozovic, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. L’Inter spera! – Sky

Brozovic esce al 50′ di Argentina-Croazia, tra lo stupore degli spettatori della semifinale del Mondiale. La preoccupazione dei tifosi dell’Inter sembra essere fondata. La sostituzione è dovuta a un problema fisico. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla condizione del croato riportati da Sky Sport 24.

ACCERTAMENTI – Marcelo Brozovic è stato uno dei pilastri della Croazia per l’intero Mondiale e vederlo sostituire all’inizio del secondo tempo della semifinale ha stupito gli spettatori. L’uscita dal campo del centrocampista croato, al 50′ di Argentina-Croazia, fa suonare un campanello d’allarme in casa Inter. La preoccupazione, purtroppo, sembra essere fondata. Al termine della partita, infatti, Zlatko Dalic (vedi articolo) ha fatto sapere che il cambio è avvenuto perché Brozovic ha accusato un fastidio al muscolo. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, oggi pomeriggio il calciatore dell’Inter sosterrà tutti i controlli con la propria Nazionale. Ma, il fatto stesso che Brozovic si sottoporrà alle analisi in Qatar, fa sospettare dell’esistenza di un reale problema. Stando alle notizie dell’inviato di Sky Sport 24, in serata si potrà conoscere qualche notizia in più sull’esito degli accertamenti. Intanto l’Inter spera di non perdere nuovamente il suo regista, finora costretto fuori per gran parte della stagione, necessario nella prima partita di gennaio contro il Napoli.

Fonte: Sky Sport 24