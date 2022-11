Brozovic torna in gruppo: le sensazioni in vista di Juventus-Inter − Sky

Juventus-Inter è sempre più vicina. I nerazzurri domenica alle 20:45 cercheranno di conquistare i tre punti per continuare a mettere pressione alle avversarie in campionato. Il giornalista Andrea Paventi, ha sviscerato le ultime novità sul possibile recupero di Brozovic, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24.

RIENTRO VICINO − Marcelo Brozovic è ormai fuori da più di un mese, comunque la sua assenza è stata meno pesante del previsto, grazie alle ottime prestazioni di Calhanoglu. Il turco infatti, schierato nel ruolo di regista, non ha fatto rimpiangere per nulla il croato. Comunque l’Inter spera nel rientro del suo 77, per poter avere più alternative, e perché Brozovic è sempre meglio averlo a disposizione che in tribuna. Il giornalista Andrea Paventi ha dato importanti novità sul possibile rientro del centrocampista nerazzurro: «Brozovic ha fatto una buona parte di lavoro con il gruppo. Rimangono ancora due allenamenti e se continuerà a lavorare così potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già contro la Juventus».