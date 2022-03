Brozovic tiene in apprensione Inzaghi: prosegue il lavoro differenziato – CdS

Marcelo Brozovic in una settimana che porta a una partita importante e da non sbagliare, tiene ancora in apprensione Simone Inzaghi. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina, il centrocampista nerazzurro proseguirà con il lavoro personalizzato.

IN APPRENSIONE – Ad Appiano Gentile c’è fermento se si tratta di testare la disponibilità di Marcelo Brozovic per l’anticipo di San Siro in programma sabato alle 18. Ieri mattina il croato ha svolto un allenamento personalizzato sul campo. Per non forzare, fino a domani proseguirà con questo lavoro differenziato per gestire il fastidio al polpaccio accusato ad Anfield. Già assente a Torino, Brozovic tiene in apprensione Simone Inzaghi verso la partita contro la Fiorentina. L’avversario non è dei migliori, e l’eventuale secondo stop di fila del croato innescherebbe un nuovo rebus per la regia interista nel 3-5-2.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.