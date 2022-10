Brozovic stop prolungato come Lukaku: l’Inter punta una partita – SM

Brozovic è l’altro infortunato eccellente in casa Inter, assieme a Lukaku (vedi articolo). Da Sport Mediaset arriva il punto sulle condizioni del centrocampista croato, infortunatosi durante la sosta in nazionale.

TEMPI LUNGHI – Se per Romelu Lukaku c’era una speranza di averlo in Inter-Salernitana (ora – purtroppo – svanita), per Marcelo Brozovic nemmeno quella. E non tornerà neppure a Firenze sabato 22. Sport Mediaset parla di tempi lunghi per il rientro del numero 77, dopo l’infortunio subito con la Croazia. Anche per Brozovic, così come per il belga, sono previsti esami all’inizio della prossima settimana, ma non il rientro in gruppo. Per lui la speranza dell’Inter è di riaverlo a disposizione martedì 1 novembre in casa del Bayern Monaco, nell’ultima in Champions League, e titolare cinque giorni dopo a Torino contro la Juventus. Così Brozovic sarebbe pronto per i Mondiali in Qatar a fine novembre.