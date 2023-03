Brozovic, responsabilità grave sul gol subito! Rabiot libero…

Marcelo Brozovic è stato protagonista in negativo di Inter-Juventus. Ha giocato una delle sue peggiori partite negli ultimi anni, provocando anche il solo e unico gol degli avversari. Il movimento non lascia dubbi.

FUORI GIRI – La partita di Marcelo Brozovic non ha motivo di esistere, almeno pensando al giocatore che ha dominato il centrocampo negli ultimi anni. Il croato era la guida dei suoi compagni, il perno della squadra, oggi non lo è più e addirittura l’Inter gioca diversamente senza. Contro la Juventus un episodio merita di essere citato, il gol bianconero. Mattia De Sciglio ha la palla al piede in difesa, il croato decide di alzare il pressing sul regista Manuel Locatelli e lascia scoperta la zona centrale del campo prima della linea della sua retroguardia. Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic sono così liberi di guidare la ripartenza. È mancata la diga che avrebbe dovuto proteggere de Vrij e compagni di reparto. L’episodio non è stato un caso isolato, Brozovic lo ha fatto più volte durante il match e l’Inter ha sempre sofferto.