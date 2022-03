Brozovic e Perisic, ci sarà il rinnovo con l’Inter? Le ultime sul duo croato

Si ritorna a parlare del futuro di Brozovic e Perisic con la maglia dell’Inter. La dirigenza è al lavoro ma a che punto sta la situazione su entrambi?

RINNOVI CROATI − Ottimismo in casa Inter sui rinnovi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Come riporta Sport Mediaset, per entrambi si procede in modo spedito. L’Inter non può fare a meno del duo croato, protagonista assoluto di questa stagione. Il regista (clicca QUI per saperne di più sulle condizione fisiche) è il vero fulcro insostituibile di questa squadra. L’accordo con la società è ormai stato raggiunto su una base di 6,5 milioni per quattro anni. C’è da attendere solo la fumata bianca. Ok anche la situazione legata all’esterno: per lui pronto biennale da 4,5 milioni.