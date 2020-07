Brozovic, patente ritirata: brucia il rosso e supera il limite dell’alcoltest

Marcelo Brozovic finisce nei guai: i carabinieri hanno ritirato la patente al centrocampista dell’Inter, passato col rosso con 0,54 grammi di alcol per litro di sangue

DISAVVENTURA – Come riportato da “SportMediaset.com”, nella notte tra venerdì e sabato a Marcelo Brozovic è passato con il rosso a un semaforo. A quel punto i carabinieri lo hanno fermato e sottoposto a un alcoltest: 0,54 grammi di alcol per litro di sangue, di poco più alto al limite massimo consentito dalla legge di 0,50. Scattata la sanzione, il centrocampista dell’Inter è stato anche multato per la targa tedesca della sua Rolls Royce Cullinan (motore da 600 cavalli e prezzo oltre i 350 mila euro) che stava guidando. Infatti il giocatore croato era a bordo di un’automobile intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, nonostante sia residente in Italia da più di 60 giorni.