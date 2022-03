Brozovic, oggi altri passi avanti verso il recupero ma il dubbio resta – CdS

Brozovic accelera verso il recupero. Anche ieri pomeriggio il croato ad Appiano Gentile ha svolto un lavoro personalizzato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi ci saranno novità rispetto ieri, ma il dubbio sulla presenza da titolare contro la Juventus resta.

VERSO IL RECUPERO – Marcelo Brozovic anche ieri ad Appiano Gentile ha svolto un lavoro personalizzato verso il recupero, sotto lo sguardo attento della dirigenza quasi al completo. Rispetto agli scorsi giorni, però, la differenza la fa l’intensità, sempre maggiore: Marcelo ha toccato il pallone, ha fatto cambi di direzione e scatti senza sentire più fastidio al polpaccio. Già nella giornata di oggi il centrocampista dell’Inter dovrebbe svolgere una parte della seduta con i compagni.

ANCORA UN DUBBIO – Ad Appiano Gentile filtra ottimismo riguardo il recupero di Brozovic contro la Juventus. Anche se, per sicurezza, Simone Inzaghi non può ancora scartare del tutto la possibilità di dover fare a meno del croato, o almeno anche solo da titolare. A quel punto, però, sarebbe un vero e proprio problema, considerando che i sudamericani torneranno solo in serata (vedi articolo) e avranno poco tempo per preparare la partita. L’unica opzione sarebbe quella di comporre una mediana con Barella, Calhanoglu e Gagliardini oppure “inventarsi” una mezzala (Gosens?). Complicato, però, dare troppo spazio alla fantasia in una partita così delicata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.