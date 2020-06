Brozovic, niente allenamento: Parma-Inter a rischio. Dubbio in difesa – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, in collegamento da Appiano Gentile, Marcelo Brozovic non ha preso parte oggi all’allenamento in vista di Parma-Inter di domenica. Probabile la sua assenza, mentre in difesa resta il dubbio su chi debba prendere il posto dello squalificato Milan Skriniar.

INDISPONIBILE – Non recupera Marcelo Brozovic in vista di Parma-Inter. Il centrocampista croato, infatti, oggi non si sarebbe allenato. Questi gli aggiornamenti forniti da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, in seguito alla seduta di lavoro odierno: «Brozovic non si è allenato con la squadra, difficile possa esserci con il Parma. Nicolò Barella, che ha riposato con il Sassuolo, torna a disposizione e con lui a centrocampo potrebbe giocare nuovamente Roberto Gagliardini. Il dubbio rimane invece in difesa, per capire tra Diego Godin e Danilo D’Ambrosio chi debba prendere il posto dello squalificato Milan Skriniar. Davanti, oltre a Christian Eriksen, giocheranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che, nonostante qualche acciacco alla schiena, è comunque in vantaggio su Alexis Sanchez».