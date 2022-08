Brozovic, Lecce-Inter a rischio! Svolti accertamenti: l’esito e il programma

Brozovic ha accusato un risentimento al polpaccio che lo ha costretto a saltare l’amichevole con il Villarreal. Secondo quanto rivelato da corrieredellosport.it, il croato ha svolto oggi gli esami strumentali. Di seguito quanto è emerso in vista di Lecce-Inter

SITUAZIONE DELICATA – Marcelo Brozovic è a rischio per Lecce-Inter. Dopo il problema accusato prima dell’amichevole con il Villarreal, il centrocampista croato si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Brozovic lavorerà ora tre giorni a parte e salterà il test di mercoledì contro il Sant’Angelo. Solo venerdì, alla vigilia della sfida con il Lecce, verrà presa una decisione sulla sua convocazione: l’obiettivo è quello di non rischiare problemi più seri che prolungherebbero l’assenza. Senza dimenticare il derby con il Milan in programma a inizio settembre.

Fonte: corrieredellosport.it – Andrea Ramazzotti