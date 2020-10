Brozovic lascia prima la Croazia, il motivo: pronto subito per Inter-Milan?

Marcelo Brozovic lascia prima la Croazia e farà così ritorno da Antonio Conte che potrebbe schierarlo subito nel Derby Inter-Milan

MOTIVO – Marcelo Brozovic lascia la nazionale della Croazia prima di quando previsto. Infatti il centrocampista ha ricevuto un cartellino giallo da diffidato ieri durante la gara tra Croazia-Svezia. L’ammonizione è stata dovuta a un fallo duro su Albin Ekdal. Niente Croazia-Francia per lui, in diffida dopo appena un giallo, come prevede il regolamento per la Nations League. Il giocatore farà subito ritorno all’Inter di Antonio Conte che, a questo punto, deciderà se schierarlo subito nel Derby di sabato prossimo, Inter-Milan.