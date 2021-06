Brozovic: «Inter, scudetto vinto meritatamente. Facile giocare con Perisic»

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter e della Croazia, ha parlato della vittoria dello scudetto e di come è per lui giocare con Ivan Perisic.

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di Nova TV da parte di Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, partendo dalla vittoria dello scudetto con la squadra nerazzurra. «Dopo sei lunghi anni all’Inter, finalmente ho vinto il titolo. Significa molto per me. Abbiamo giocato una stagione davvero buona e vinto meritatamente il campionato».

PERISIC – Brozovic su chi vorrebbe vedere accanto a sé quando arriverà il momento della prima partita di Euro 2020. «Mi trovo bene con tutti in fase offensiva. Mi trovo bene con tutti. Conosco Perisic da molto tempo ed è molto più facile per me giocare con lui, ma abbiamo giocatori giovani e bravi, quindi non c’è problema».

Fonte: gol.dnevnik.hr