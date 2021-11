Brozovic-Inter, presto incontro. Volontà dei nerazzurri chiara – Sky

Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione relativa al rinnovo di Brozovic con l’Inter

NO INCONTRI – L’Inter vuole risolvere il nodo rinnovo con Marcelo Brozovic. Da Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, arrivano gli ultimi aggiornamenti: «Brozovic? Non ci sono appuntamenti fissati, ma c’è la volontà di entrambe le parti di vedersi a breve per trovare un’intesa e blindare un calciatore prezioso per i nerazzurri. L’Inter ha volontà di proseguire con il croato, bisognerà vedere se si riuscirà a trovare l’accordo economico tra le parti».