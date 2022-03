Brozovic, l’Inter non può farne a meno: le ultime in vista della Fiorentina

Brozovic ieri sera ha saltato la sfida di Torino, pareggiata dall’Inter 1-1. L’assenza del croato si è sentita eccome. Arrivano aggiornamenti in vista del prossimo match di campionato con la Fiorentina

OTTIMISMO − C’è fiducia in casa Inter su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che ieri sera ha saltato il match di Torino per un indurimento al polpaccio, dovrebbe farcela in vista di Inter-Fiorentina di sabato. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il vice campione del Mondo a meno di clamorose sorprese potrà essere regolarmente in campo. I nerazzurri non possono fare a meno del croato. Ieri, Matias Vecino non ha sicuramente convinto nella posizione da regista davanti la difesa. Ad oggi, l’Inter non ha alcun sostituto di Brozovic. Il che rende ogni sua assenza problematica per il gioco della squadra di Simone Inzaghi.