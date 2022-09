Brozovic e l’infortunio, messaggio poco rassicurante mandato all’Inter – CdS

Brozovic – purtroppo – ieri è uscito per infortunio al 18′ di Austria-Croazia di UEFA Nations League (vedi articolo). L’indicazione arrivata all’Inter, rivela il Corriere dello Sport, non è certo di quelle che inducono all’ottimismo.

GROSSO GUAIO – La partita di Marcelo Brozovic in Austria-Croazia di ieri è durata appena diciotto minuti. Il centrocampista dell’Inter, dopo aver tentato un passaggio, ha sentito un fastidio ai flessori della coscia sinistra e ha chiesto il cambio, sostituito da Lovro Majer. Oggi per lui previsti gli esami strumentali, per capire l’entità dell’infortunio. Allo staff medico dell’Inter, fa sapere il Corriere dello Sport, Brozovic ha detto di aver accusato «una fitta». Non certo un qualcosa che porta a essere ottimisti sulle sue condizioni. I controlli più specifici diranno se si tratta di stiramento o di altro. Il rischio concreto è che salti le due partite col Barcellona in Champions League e la trasferta dell’8 ottobre a Reggio Emilia col Sassuolo. Come noto, Brozovic non ci sarà in ogni caso in Inter-Roma di sabato perché squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.