Brozovic, fascia e titolarità in Sampdoria-Inter! Ballottaggio in difesa − CdS

L’Inter si prepara alla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Marcelo Brozovic dovrebbe ritornare dal primo minuto con tanto di fascia da capitano sul braccio

TITOLARE E CAPITANO − Meno due giorni a Sampdoria-Inter, gara in programma lunedì sera alle 20.45. I nerazzurri, che in questo weekend si alleneranno guardando giocare le altre, sono reduci dalla vittoria nel Derby e dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Serve dare continuità a questo trend. Simone Inzaghi dovrebbe rimandare in campo dal primo minuto Marcelo Brozovic. Il regista croato non gioca titolare con la maglia dell’Inter addirittura dal 18 settembre contro l’Udinese. A Marassi lo farà con tanto di fascia da capitano sul braccio. Ballottaggio, invece, in difesa con al momento Francesco Acerbi in vantaggio su Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona