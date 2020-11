Brozovic fa sorridere l’Inter di Conte: OK della UEFA, vola in Germania – Sky

Brozovic torna a disposizione dell’Inter. Come riportato da “Sky Sport”, l’ultimo tampone effettuato dal croato ottiene anche il benestare della UEFA. Cambia la situazione a centrocampo in vista del Borussia Monchengladbach

RIENTRO IN GRUPPO – La notizia tanto attesa è arrivata. Stamattina Marcelo Brozovic è risultato negativo al tampone decisivo dopo il risultato incerto comunicato ieri. Per la UEFA il centrocampista croato può tornare a giocare. Pertanto, Brozovic sarà disponibile per la trasferta in Germania. La situazione Coronavirus ad Appiano Gentile si aggiorna in poche ore (vedi articolo). Rientrano così parte dei problemi di Antonio Conte a centrocampo in vista di Borussia Monchengladbach-Inter (vedi articolo). Finalmente una buona notizia per l’Inter, che ha bisogno di tutti per continuare a credere al sogno Champions League.