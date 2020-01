Brozovic, esami posticipati a oggi: non si esclude recupero record – CdS

Secondo quanto scrive il “Corriere dello Sport”, sono stati posticipati a oggi gli esami per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia sinistra di Marcelo Brozovic. Non si esclude un recupero record, tanto da vedere il giocatore in campo già domenica in Inter-Cagliari.

INFORTUNIO DA VALUTARE – Restano ancora da capire le condizioni di Marcelo Brozovic dopo l’infortunio alla caviglia subito nella partita della scorsa domenica, pareggiata contro il Lecce. Ieri, infatti, lo staff medico ha preferito posticipare a oggi eventuali esami, dal momento che la caviglia del giocatore era ancora gonfia. Nonostante nella giornata di ieri si parlasse di un possibile stop dalle due settimane al mese e mezzo (vedi articolo), il centrocampista croato potrebbe riuscire in un recupero record. Non si esclude infatti, secondo il “Corriere dello Sport”, che possa già essere in campo domenica 26 gennaio a San Siro per Inter-Cagliari.