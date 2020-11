Brozovic e Gagliardini, Inter con il fiato sospeso: il punto su Hakimi

Photo 192013105

Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini preoccupano l’Inter di Antonio Conte, mentre sospiro di sollievo per Achraf Hakimi

BROZOVIC – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter sarebbe con il fiato sospeso per Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Il croato, risultato positivo al Coronavirus quando si trovava in ritiro con la propria Nazionale, è rientrato sabato a Milano e di certo non sarà del match contro il Torino. La speranza è che possa essere arruolabile per la partita di Champions League contro il Real Madrid, in programma martedì 25 novembre.

GAGLIARDINI – Roberto Gagliardini invece ha fatto ritorno in casa nerazzurra dopo un tampone dubbio. In caso di test negativo lunedì potrà essere della sfida contro i granata domenica prossima.

HAKIMI – Allarme rientrato per Achraf Hakimi dopo lo scontro con il portiere della Repubblica Centraficana del corso dell’incontro di venerdì scontro. L’esterno dovrebbe essere arruolabile per la gara con la squadra piemontese.

INFORTUNI – Ancora dubbi per Stefano Sensi, mentre giungono buone notizie da Arturo Vidal, autore di una doppietta contro il Perù, e da Romelu Lukaku, recuperato totalmente dal suo problema fisico muscolare all’adduttore.

Fonte: SportMediaset.it