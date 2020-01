Brozovic, infortunio in Lecce-Inter: rischia di saltare due sfide chiave”

Dopo essere uscito dallo stadio Via del Mare di Lecce in stampelle (vedi articolo) al termine della sfida di ieri pomeriggio, continua l’apprensione in casa Inter per l’infortunio di Marcelo Brozovic. Nonostante manchino notizie ufficiali, il centrocampista croato potrebbe saltare le difficili e delicate sfide chiave contro Milan e Lazio.

STOP PESANTE – Ore di apprensione in casa Inter per l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è una pedina fondamentale per il centrocampo di Antonio Conte, che ora rischia di perderlo per alcune delle sfide più importanti della stagione. Dopo essere uscito dallo stadio Via del Mare in stampelle in seguito alla sfida pareggiata ieri in trasferta contro il Lecce, adesso per il giocatore si teme una distorsione alla caviglia. Se i dubbi fossero confermati, il giocatore sarà costretto a restare fuori dai campi da gioco per un periodo che va da un minimo di venti giorni a un mese e mezzo. Le partite a rischio sarebbero dunque il derby contro il Milan, la difficile trasferta a Roma contro la Lazio e la trasferta di Torino contro la Juventus. Ecco perché la speranza è che ulteriori esami e le notizie ufficiali possano dare un migliore responso per un giocatore assolutamente imprescindibile.