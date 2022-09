Brozovic, ansia Inter per l’esito degli esami! Individuato il sostituto − Sky

C’è attesa in casa Inter per l’esito degli esami di Marcelo Brozovic. Si attende il comunicato della Federazione Croata per capire le sue condizioni. Intanto, Inzaghi ha già pronto il sostituto. Le parole di Paventi per Sky Sport

NUOVO PROBLEMA − Intervenuto direttamente da Appiano Gentile, Andrea Paventi ha dato aggiornamenti sul centrocampista dell’Inter: «Brozovic? Aspettiamo che arrivi dalla Croazia l’esito degli esami. Chiaro che salterà la Roma ed è a rischio per le successive. I risultati verranno utilizzati anche ad Appiano Gentile. Ci può essere una chance per Asllani che ritornerà a Milano mercoledì. Lo abbiamo visto poco, ora avrà un’opportunità importante. Deve maturare in fretta per caricarsi addosso il peso di un centrocampo al momento in difficoltà. La gara contro la Roma deve riportare fiducia per eliminare la delusione del periodo. Tutti devono riprendersi con il reinserimento determinante di Lukaku».