Brozovic, altro giorno senza fumata bianca. Quanto manca ancora?

L’Inter ancora non ha ufficializzato il rinnovo di Marcelo Brozovic. Partiamo da questa notizia. I nerazzurri sono pieni di impegni ma è impossibile che il tempo per rinnovare un contratto non ci sia. Dunque quanto ancora c’è da aspettare?

ATTESA – E’ una vera e propria attesa. O corsa contro il tempo se vogliamo. L’Inter ieri è uscita con 1 punto da Bergamo contro l’Atalanta e mercoledì tornano subito in campo con l’Empoli in Coppa Italia. Chi però ancora non ha rinnovato è Brozovic. Il suo rinnovo è la priorità per l’Inter e per la dirigenza. Il croato è il faro della squadra di Simone Inzaghi con il numero 77 che però, ad oggi, potrebbe salutare l’Inter a zero. Una corsa contro il tempo dicevamo perché l’Inter ha fretta di rinnovargli il contratto (vedi articolo). Cosa manca dunque per la fumata bianca? Il padre/agente del giocatore è atteso a Milano per sistemare gli ultimi dettagli. Ma quando? Si parlava settimana scorsa di questi giorni post Atalanta, ma i match si susseguono e oggi, in sede, non è avvenuto niente nonostante la dirigenza e Zhang fossero presenti. Quanto ancora si dovrà aspettare?