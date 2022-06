Bremer viaggia forte verso l’Inter: c’è bozza di accordo. Le cifre − SM

Bremer vuole l’Inter e spinge forte per arrivare presto in nerazzurro. La volontà sta facendo la differenza tant’è che già presente una bozza di accordo con cifre e anni di contratto

PRIORITÀ − Bremer è la priorità assoluta in casa Inter. Nonostante le sirene italiane e inglesi, il brasiliano ha in testa soltanto una cosa: trasferirsi in nerazzurro. Ne è certo anche l’esperto di mercato Daniele Miceli di Sport Mediaset. Il giocatore, infatti, sta aspettando l’Inter allontanando le avances delle altre pretendenti. La volontà sta facendo nettamente la differenza. Si parla già di una bozza di accordo con Bremer che andrà a guadagnare 3,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Serve soltanto qualche giorno di attesa ma Bremer, a meno di clamorosi scenari, sarà un prossimo giocatore dell’Inter.