Bremer, rilancio Inter ma superiorità Juventus evidente! Ecco l’offerta − SM

Bremer è conteso da Inter e Juventus ma la superiorità dei bianconeri è decisamente più evidente. I nerazzurri hanno rilanciato ma si attende la formalizzazione dell’ultima offerta juventina

SUPERIORITÀ − Il duello tra Juventus e Inter per Bremer è accesissimo ma secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset non c’è partita: «Gleison Bremer? La prima offerta dell’Inter era di 30 milioni di euro di base fissa più il prestito di Cesare Casadei, giovane centrocampista della Primavera. Oggi pomeriggio ci sarà la formalizzazione della proposta della Juventus, che supera su tutto quella dell’Inter: sia al Torino che al giocatore. Ai granata 50 milioni, mentre al giocatore 5 milioni. L’Inter propone al brasiliano meno di quattro milioni. In mattinata è arrivata una mossa disperata dell’Inter con il cartellino di Casadei per sfiorare il tetto dei 40 milioni ma il potere economico bianconero è nettamente superiore».