Bremer-Inter, c’è fretta: pressing Juventus feroce! Le cifre sul piatto − SM

Bremer all’Inter, operazione in dirittura d’arrivo. Accelerata dell’Inter importante anche per tagliare fuori la Juventus. Lunedì il giorno della fumata bianca

GIORNO RISOLUTORE − Gleison Bremer è pronto a vestire l’Inter. Daniele Miceli, dagli studi di Sport Mediaset, ha fatto il punto della situazione con dettagli e cifre: «Novità importanti, lunedì giorno risolutore per il matrimonio Bremer-Inter. Ci sarà un incontro tra i nerazzurri e il Torino per chiudere l’operazione. L’Inter deve correre per Bremer, perché il pressing della Juventus è feroce con un’offerta economica al giocatore più alta. Sul piatto l’Inter mette 28 milioni di quota fissa più bonus e Cesare Casadei valutato 7 milioni con contro riscatto a 15».