Bremer, per l’Inter anche l’ostacolo Milan: Pinamonti e un Primavera i jolly

Bremer rimane la priorità assoluta per la difesa dell’Inter. Il capitano granata piace moltissimo a tutta la dirigenza nerazzurra. Sul giocatore c’è anche il Milan ma oltre a Pinamonti, l’Inter ha un altro jolly da giocare

JOLLY − E’ Derby di mercato tra Inter e Milan per Gleison Bremer. Il capitano del Torino piace moltissimo alle due milanesi con il club nerazzurro che ad oggi è sicuramente davanti. Il giocatore, infatti, ha dimostrato l’apprezzamento e la volontà di accettare la proposta dell’Inter. Il problema riguarda Urbano Cairo e il Torino. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, l’Inter però ha due carte preziose da poter giocare: Andrea Pinamonti e Cesare Casadei. Il primo ha chiuso la sua prima stagione da titolare in Serie A totalizzando 13 gol e due assist; il secondo, fresco campione d’Italia con la squadra Primavera, ha invece siglato la bellezza di 17 gol e cinque assist da centrocampista. Uno dei due potrebbe essere il jolly definitivo per abbassare le pretese del Torino.