Bremer, indizio Inter: «Preferisco la difesa a tre, esploso così! Idolo Lucio»

Bremer è l’ultimo protagonista del format My Skills di DAZN, in collaborazione con Cronache di Spogliatoio. Il difensore del Torino, obiettivo di mercato dell’Inter (vedi articolo), racconta il suo gioco e dà un indizio sulle sue preferenze.

TIPO DI GIOCO – Gleison Bremer, difensore del Torino, spiega alcune sue caratteristiche: «Fermare l’attaccante? Se rubiamo la palla è un’azione offensiva nostra. C’è il momento di lasciar scaricare l’attaccante, ma il calcio è cambiato tanto: devi rubare la palla. Ci sono attaccanti che perdendo palla vanno fuori di testa e la partita è finita per loro. Difesa a quattro o a tre? Un po’ difficile questa, però alla difesa a tre sono abituato. È così che sono esploso, quindi se devo scegliere dico difesa a tre. L’anticipo sistematico su Lautaro Martinez contro l’Inter? La difesa loro è schierata, quindi non c’è spazio per andare: loro sono chiusi. Ho fatto un intercetto e sono tornato a difendere».

MODELLO – Bremer parla dei suoi esempi in campo: «Prima un difensore doveva soltanto difendere, adesso deve impostare e andare avanti. Soprattutto con allenatori come Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, il nostro mister. Un idolo oltre a Lucio? Virgil van Dijk secondo me è fortissimo. C’era Sergio Ramos ma adesso sta subendo degli infortuni, van Dijk è un top. Modello in Italia? C’è Kalidou Koulibaly. Da due anni e mezzo ho sempre fatto una grande carriera, voglio fare la storia e superare i miei limiti come hanno fatto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per questo voglio sempre migliorare».