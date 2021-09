Brasile-Argentina interrotta, polizia in campo! Caos a San Paolo e attesa

Brasile-Argentina, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, è stata interrotta.

STOP – Scene assurde in campo durante Brasile-Argentina. La partita è stata sospesa dopo cinque minuti per l’intervento del Ministero della Sanità brasiliano. La polizia è scesa in campo e ha ordinato l’arresto e la deportazione di Lo Celso, Buendia, Romero ed Emiliano Martinez. I quattro giocatori sono accusati di aver mentito per entrare nel paese e disputare la partita.