Branca: “Conte-Inter? Può succedere di tutto. Futuro Messi? Decide lui”

Condividi questo articolo

Branca si è soffermato sui temi caldi in casa Inter. L’ex dirigente sottolinea le premesse in vista del futuro di Antonio Conte e Lionel Messi, poi torna sulla finale di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Sportiva”

TEMPO DI DECISIONI – Marco Branca parla del futuro di due delle personalità più chiacchierate in ottica Inter: «Il futuro di Conte? A questo punto può succedere un po’ di tutto, dipende dalle parole che useranno i protagonisti della vicenda. Finalmente si incontreranno, dovranno dirsi tutto quello che finora non si sono detti per cercare di proseguire questo rapporto. Messi lascia il Barcellona? Dipende solo dalla sua volontà. Se vuole cambiare squadra lo farà sicuramente. Il club non ha la forza per trattenerlo contro il suo volere. E lo stesso vale anche in caso contrario».

DELUSIONE FINALE – Marco Branca torna a parlare anche della finale di Europa League: «Siviglia-Inter? Sono rimasto sorpreso, mi aspettavo che, viste le partite precedenti, l’Inter stesse meglio dal punto di vista psicologico e in forma ottimale per affrontare una squadra scomoda. Pensavo che l’Inter potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi dispiace per com’è andata. Il Siviglia ci ha messo l’esperienza, ma mi aspettavo un Inter più pimpante».