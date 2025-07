Bovo: «L’Inter un motivo di orgoglio! Ci stiamo trovando bene»

Intervistato da Inter TV, Leonardo Bovo ha parlato del ritiro svolto a Brunico con l’Under 23. Il centrocampista nerazzurro si dice pronto a ripartire con gli stessi colori di sempre.

RITIRO – Leonardo Bovo, centrocampista dell’Inter U23, in collegamento con i canali ufficiali del club nerazzurro, ha parlato del ritiro svolto con la seconda squadra milanese. Queste le sue parole a Inter TV: «Il ritiro in montagna è andato bene. Si lavora tanto, si fatica, ma è utile e necessario. Il gruppo è affiatato, i nuovi si sono inseriti subito. Tra ragazzi del 2004, 2005 e 2006 ci conosciamo da tempo e ci stiamo divertendo. Essere parte di un progetto storico per la società è significativo, e le ambizioni restano alte a prescindere dalla categoria».

Bovo, crescita e impegno con l’Inter Under 23

CRESCITA – Bovo poi, parla del nuovo corso con la maglia dell’Inter: «Avere la possibilità di crescere in nerazzurro, in un ambiente di alto livello, è motivo di orgoglio. Con mister Vecchi il lavoro cambia, perché la categoria è diversa e il livello si alza. Da centrocampista, si cura molto l’attenzione quando si ha il possesso palla, così come la riaggressione e le preventive: si lavora più a fondo rispetto al passato. Per quanto riguarda la Serie C, mi aspetto un impatto forte. Dovremo adattarci in fretta, ma la qualità non ci manca».